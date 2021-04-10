شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية لخيول رئيس الدولة في ختام موسم مضمار دار الزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

تألقت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في ختام الموسم بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف في أمسية الجمعة، وحققت ثنائية رائعة عن طريق المهر «باهر» الذي توج بلقب شوط «الخزنة» الرابع لمسافة 1800 متر مسجلاً زمناً وقدره 02:04.80 دقيقة وبفارق طول 6.25 عن المهر «أكسفورد»، فيما فاز المهر «متحدي» بلقب شوط «المرخانية» الخامس بعد منافسة قوية مع الجواد «إيه إف فخامة» ونجح في تخطيه بفارق «عنق» في زمن وقدره 02:21:16 دقيقة. كما خطف الجواد «حراب» من الوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لقب «كأس العين» لمسافة 2000 متر (هيبة) في الشوط الرئيسِ مسجلاً زمناً وقدره 02:17.43 دقيقة وبفارق 2.75 طول عن ملاحقه المباشر «إيه إف سند».

ونجح المهر «آر بي كينغر باي» لبايري للسباقات في خطف لقب «كأس الوثبة ستاليونيز» لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة في زمن وقدره 01:51:33 دقيقة بعد منافسة شرسة مع الجواد «إيه إف سفن سكايز» وبفارق طول واحد، كما تمكن المهر «إيه إف انصيتو» لأحمد محمد مرشد المرر من الفوز بشوط «جبل حفيت» الثاني محققاً زمناً وقدره 01:51:85 دقيقة وبفارق 4.5 طول عن «مسار» الوصيف.

واستطاع الفرس «إيه إف صروح» لخالد النابودة أن يتوج بلقب شوط «رماح» الثالث مسجلاً زمناً وقدره 01:36:75 دقيقة وبفارق 1.25 طول عن المهرة «سندس» صاحبة المركز الثاني. وتوج الجواد «دبي كنال» لعيلان المهيري بلقب الشوط السادس وهو الشوط الوحيد للخيول المهجنة محققاً زمناً وقدره 02:05.25 دقيقة وبفارق 1.25 طول عن الجواد «زوكيني» ملاحقه المباشر.

وقام محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، برفقة فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين بعد نهاية كل شوط، وكان الحفل الختامي للموسم تألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة وشوط وحيد للمهجنة وشارك فيه 97 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه المالية 520 ألف درهم.

الرحماني: موسم ناجح

ووصف فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة بمضمار العين موسم السباقات والرياضة بشكل عام في الدولة بالناجح، بالرغم من الاختبار القوي الذي تعرض له بسبب جائحة كورونا، مشيداً بتطور سباقات العين بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وأكد أن التطور الكبير الذي شهدته سباقات نادي العين للفروسية خلال سنوات الأربع الماضية، مرده التجديد وزيادة الجوائز المالية.