شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يشيد بتألق لاعب وسط تشيلسي قبيل لقاء كريستال بالاس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قبل المواجهة المرتقبة مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت لاحق من السبت، أشاد توماس توخيل مدرب تشيلسي بأداء لاعب الوسط ميسون ماونت ولمسته التهديفية، وقال إن لاعب منتخب إنجلترا يقدم أداءً متميزاً ويحسن التركيز تماماً على مهمته.

وأحرز ماونت هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي في فوز فريقه 2-0 على بورتو البرتغالي في ذهاب دور الثمانية، ليصبح أصغر لاعب سناً في تشيلسي يهز الشباك في أدوار خروج المغلوب بالبطولة وعمره 22 عاماً و87 يوماً.

ومنذ أن تولى توخيل تدريب تشيلسي خلفاً لفرانك لامبارد في يناير/كانون الثاني الماضي، أحرز ماونت خمسة أهداف في جميع المنافسات، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.

وعن إمكانية تأثير الإشادة على سلوك وأداء اللاعب، قال توخيل: «أعتقد أنه يتحلى بواقعية كبيرة ويمكنه التعاطي مع ذلك».

وأضاف المدرب الألماني أن «الإشادة لن تغيره مطلقاً. تركيزه جيد وهو مستقر نفسياً وناضج جداً، لكنه في الوقت نفسه يملك بريقاً في عينيه، ما يشكل مزيجاً جيداً للغاية».

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة قبل آخر ثماني جولات من الموسم.