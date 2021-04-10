دبي وجهة مفضلة للعائلات صيفاً.. دخول الأطفال من دون تأشيرة

دبي: ”الخليج 365”

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» اجتماعاً افتراضياً مع شركائها، قدمت خلاله نظرة عامة عن قطاع السياحة واستعرضت أحدث تطوّرات وتوجّهات السفر العالمية. كما سلّطت الضوء على الأسواق الرئيسية المصدّرة للزوار الدوليين لدبي، بالإضافة إلى المبادرات، والحملات التسويقية والترويجية، والفعاليات المعنية بتعزيز مكانة دبي العالمية كوجهة سياحية مفضلة للعائلات خلال موسم الصيف.

ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي لـ «صيف 2021» الذي نظمته الدائرة بمشاركة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وأكثر من 600 مدير تنفيذي ومسؤول يمثلون مختلف قطاعات الضيافة والسفر والوجهات الترفيهية ومناطق الجذب السياحي، ضمن الجهود التي تقوم بها «دبي للسياحة» لضمان التنسيق التام مع شركائها، وكذلك اطلاعهم على مبادراتها والحملات التسويقية والترويجية المخصصة لتعزيز نمو قطاع السياحة. حيث جرى استعراض التقدم الذي حققه القطاع منذ إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية بما فيها تشجيع السياحة الداخلية في شهر مايو 2020، وكذلك بدء المدينة باستقبال السياح من عدة وجهات عالمية في شهر يوليو الماضي، إلى جانب مناقشة الإجراءات الوقائية المُتّبعة لضمان صحة وسلامة السكان والزوار والتي تأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي.

التنسيق المستمر

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري خلال الاجتماع: «نحن ملتزمون بالتنسيق المستمر مع شركائنا من مختلف القطاعات سواء في داخل الدولة أو خارجها لتوفير أعلى معايير الراحة والطمأنينة لزوار دبي، وحريصون على تقديم تجارب سياحية فريدة لضيوف الإمارة، للتأكيد على الإمكانات السياحية الهائلة التي تمتلكها دبي وقدرتها على البقاء في مصاف الوجهات السياحية المفضلة للسفر والموصى بزيارتها على مستوى العالم».

كما تطرق عصام كاظم، خلال الاجتماع إلى الإجراءات الشاملة والناجحة التي اتخذتها دبي في إدارة جائحة «كوفيد-19»، والتي نتج عنها حصول دبي على ختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وإطلاق الإمارة ختم «دبي الضمانة» الذي تمنحه للمنشآت كتأكيد على امتثالها والتزامها بتطبيق جميع إجراءات السلامة والتدابير الوقائية. كما أوضح للمشاركين في الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بشؤون التأشيرات ومنها إمكانية زيارة الأطفال دون سن 18 عاماً للمدينة دون تأشيرة عندما يكونوا برفقة أبائهم، وأيضاً إجراءات السلامة، والحجر الصحي، وبرنامج التطعيم، وحملة صيف 2021، وكذلك الأحداث والأنشطة التي ستقام خلال موسم الصيف والعديد من المواضيع الأخرى.

تمكين الشركاء

وكان من أبرز ما قدمه الاجتماع طرح تصور شامل لتوجهات وخطط «دبي للسياحة» فيما يتعلق بصيف 2021، بهدف تمكين الشركاء من الاستفادة من المبادرات التسويقية المختلفة وضمان التوافق بين جميع الجهات في المدينة للعمل سوياً من أجل تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عائلية قادرة على تقديم أفضل التجارب لزوارها.

ومن المقرر أن تنطلق حملة تسويقية عالمية في شهر مايو المقبل، بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة صيفية مفضلة للمسافرين من شتى أنحاء العالم، والتأكيد على أنها إحدى الوجهات الأكثر أماناً في العالم، من خلال تطبيقها لمعايير وبرتوكولات وقائية عالية المستوى، إلى جانب إطلاق حكومة الإمارات حملة تطعيم شاملة على مستوى الدولة، ما وضع الإمارات العربية المتحدة في مصاف أفضل خمس دول في العالم ضمن برنامج التطعيم.

وتأتي هذه الحملة لتستكمل سلسلة الحملات والأنشطة التفاعلية التي أطلقتها «دبي للسياحة» عبر مختلف المنصات الرقمية في الأسواق الرئيسية منذ بداية انتشار جائحة «كوفيد-19»، بهدف الحفاظ على مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات التي يقصدها الزوار الدوليون، وكذلك تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر المدن السياحية أماناً في العالم. حيث ستركز الحملة على الترويج للكثير من العروض المتنوعة، والتجارب المناسبة للعائلات التي تبحث عن إجازة صيفية ممتعة.

حوافز وباقات سياحية مبتكرة

وتوفر دبي تجربة سياحية استثنائية بفضل بنيتها التحتية المتطورة، إضافةً إلى مجموعة واسعة من الفعاليات والوجهات الترفيهية مع سهولة الوصول إليها، ما يجعلها المدينة المفضلة للعائلات. حيث تم خلال الاجتماع الافتراضي توزيع جدول على المشاركين يضم الفعاليات التي تستضيفها دبي خلال موسم الصيف، والذي تشمل «مفاجآت صيف دبي»، أكبر المهرجانات الصيفية في المنطقة، واحتفالات «العيد في دبي-عيد الأضحى»، وغيرها من الفعاليات المهمة، ويتيح موسم الصيف في دبي للعائلات فرصة الحصول على حوافز وباقات وعروض ترويجية مبتكرة، بما في ذلك تخفيضات على باقات الإقامة الفندقية وتذاكر الطيران، إضافةً إلى قسائم شرائية أو رصيد إضافي للتشجيع على تكرار الزيارة، علاوةً على عروض مرنة يمكن الحصول عليها في الصيف تضمن راحة بال العائلات وتقدم لهم قيمة مضافة.

كما أشار المشاركون خلال الاجتماع إلى الدور الكبير والمهم الذي تلعبه «دبي للسياحة» والشركاء في رفع مستوى جودة وتنوع الفعاليات والعروض السياحية، الأمر الذي مكّن دبي من تقديم باقات عطلات صيفية مميزة. مؤكدين على أهمية مواصلة دبي اتباع استراتيجية تنويع الأسواق، والاستجابة السريعة مع متغيرات كل سوق، من أجل المحافظة على مكانتها كإحدى أفضل وجهات السفر العالمية، ولاسيما أن ارتباط انتعاش القطاع عالمياً في عام 2021 مرتبط بشكل أساسي مع تطورات جائحة «كوفيد-19»، ورفع قيود السفر في الوجهات الدولية الأخرى.