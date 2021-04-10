تعريف مستثمري القطاع الصناعي في الشارقة بالنظام الضريبي

الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة العمل الثانية الموجهة لمستثمري القطاع الصناعي، تم خلالها استعراض الإطار التشريعي للنظام الضريبي بالدولة، وتسليط الضوء على التشريعات والإجراءات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، والدور الذي تقوم به الهيئة فيما يتعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، استناداً لأفضل المعايير لتشجيع ومساندة الخاضعين للضريبة للامتثال الضريبي.

وتم خلال ورشة العمل التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد استعراض الإجراءات المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتبسيط الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتسجيل وتقديم الإقرارات، سداد الضرائب المستحقة وعمليات الاسترداد، عبر قنوات متنوعة من خلال منظومة الدرهم الإلكتروني، وباستخدام رقم «جي آي بان» «GIBAN» عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» بإجراءات إلكترونية تتميز بالسهولة والسرعة.

رفع مستوى الوعي

وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة ماضية في تطبيق استراتيجية التعاون والعمل مع شركائها لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة القطاع الصناعي الوطني باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية، وحث المتعاملين بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها الدائرة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية.

وأضاف أن هذه الورشة التعريفية الافتراضية تأتي ضمن خطط الدائرة وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال والحرص على إحاطة المعنيين في جميع الأنشطة الاقتصادية بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية ومساعدتهم في تطبيقها وتذليل الصعوبات التي قد يواجهونها بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة.

معالجة أي عقبات

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن هذه الورشة جاءت في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال، والتواصل المستمر مع العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية لإحاطتهم علماً بمستجدات الإجراءات الضريبية، والتعرف إلى آرائهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بسهولة ويسر، وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.

دعم الصناعات المحلية

من جهتها أكدت مريم ناصر السويدي نائبة مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حرص الدائرة على التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب عبر تنظيم ورشة العمل الافتراضية لمستثمري القطاع الصناعي، وحرص اقتصادية الشارقة على دعم الصناعات المحلية التي تتطلع إلى حماية مستحقاتها التجارية وضمان استمرارية أعمالها ونموها في ظل الظروف الراهنة.