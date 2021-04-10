«بن حم» تبحث فرص الاستثمار في زراعة النخيل ومزارع الخيول بالمغرب

الرباط:

”الخليج 365”

قام الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم بزيارة إلى سفارة الدولة في الرباط وذلك خلال جولته في المغرب الشقيق لمتابعة سير الأعمال المتعلقة بمشاريع مجموعة بن حم في المغرب الشقيق، وكان في استقبال الشيخ مسلم لدى وصوله إلى السفارة سفير الدولة في الرباط، العصري سعيد أحمد الظاهري، رافقه خلال الزيارة الشيخ الدكتور مبارك بن سالم بن حم العامري رئيس مشاريع بن حم، الشيخ أحمد بن مسلم بن حم مدير عام مجموعة بن حم.

واستعرض الشيخ مسلم أمام السفير آخر مستجدات مشاريع واستثمارات مجموعة بن حم داخل المغرب منها المشروع الذي يقع على شارع محمد الخامس في الرباط ويتكون من مركز تجاري كبير يضم أفخم الماركات العالمية بمساحة تقدر بـ 22 ألف متر مربع ويتصل المركز التجاري بفندق من فئة خمسة نجوم، وأكد بن حم أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني الموضوع لها وتابع الجانبان البحث في سبل تعزيز فرص الاستثمار في مجال زراعة النخيل في المغرب.

وفي سياق متصل قام الشيخ الدكتور مبارك بن سالم بن حم العامري رئيس مشاريع بن حم بزيارة إلى محافظة بنسليمان التقى خلالها سمير اليزيدي، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز فرص الاستثمار المشترك وخاصة فيما يتعلق بمزارع الخيول وتربيتها، وتناول اللقاء استعراض جهود الدولة في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة وإحياء أنشطتها المصاحبة

وتوصل الجانبان إلى اتفاق يقضي باستثمار الشيخ مبارك بن حم في إنشاء مزرعة لتربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وشكر محافظ بنسليمان بن حم على ثقته وأثنى على اهتمامه بالاستثمار في المحافظة، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية المغربية متجذرة وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك بما يخدم مصالح الطرفين.

من جانبه أشاد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المغرب بهذه الجهود التي تبذلها مجموعة بن حم سعياً إلى ترسيخ أواصر الصداقة والروابط التاريخية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين ما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار المتبادل بين الإمارات والمغرب.