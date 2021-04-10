30 ألف دخول وخروج لوسائل النقل من منفذ دبا الحصن خلال الربع الأول

اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة تستعرض التسهيلات المقدمة

الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة اجتماعها الدوري الرابع للعام 2021 في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، ناقشت خلاله العديد من المواضيع المدرجة على أجندة الاجتماع، حيث استعرضت اللجنة التسهيلات المقدمة لدخول وخروج البضائع من منفذ دبا الحصن الحدودي والذي بلغت حركة وسائل النقل عبره خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 30 ألف وسيلة نقل، كما اطلعت اللجنة على العرض المقدم من الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، حول الوضع العام لنقطة المدام الحدودية.

وترأس الاجتماع الذي انعقد مؤخراً، محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وحضره الدكتور حمد المشغوني مدير إدارة التفتيش بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة والعقيد ركن إبراهيم سيف الزعابي عضو اللجنة قائد القطاع الشمالي بقيادة مجموعة حرس الحدود والسادة أعضاء اللجنة.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد تشكيل فريق تنفيذي يعمل تحت مظلة اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، وتتمثل مهامه بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة ورفع تقارير عن سير العمل في المنافذ والنقاط الحدودية والتحديات والحلول المقترحة لها، واطلعت اللجنة أيضاً على الرسائل الواردة لها من الجهات ذات الاختصاص، والتوصيات الصادرة خلال الربع الأول عنها وما تم تفعيله منها وما هو قيد التنفيذ.

الارتقاء بالخدمات المقدمة

وفي مستهل الاجتماع تقدم رئيس اللجنة والأعضاء بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على المتابعة الحثيثة لسير العمل للنهوض بأداء المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة، مؤكدين أن ما أنجزته اللجنة يعود فضله إلى دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بالخدمات المقدمة عبر منافذ الإمارة، كما أشادت اللجنة بالتسهيلات المقدمة لحركة دخول وخروج البضائع في منفذ دبا الحصن الحدودي، وما قدمته كافة فرق وطواقم العمل في المنفذ من جهود مقدرة.

تعزيز كفاءة المنافذ

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي حرص اللجنة على رفع كفاءة وجاهزية المنافذ والنقاط الحدودية على مستوى الإمارة، ورصد التحديات ووضع الحلول المناسبة لها ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها، بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة، مؤكداً تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة العاملة في المنافذ والنقاط الحدودية التابعة للإمارة، وضمان تفعيل الضوابط والإجراءات الأمنية والجمركية والوقائية، وتنظيم حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع فيها، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع العديد من المواضيع التي تتعلق بتطوير سير العمل للارتقاء بالأداء العام لكافة منافذ الإمارة، كما استعرضت آخر المستجدات الخاصة بالعمل في المنافذ الحدودية التي تواصل أعمالها متخذةً كافة الإجراءات اللازمة لتيسير تدفق السلع والخدمات وفق أعلى المعايير الوقائية وإجراءات السلامة.