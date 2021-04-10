الشرقي يتوج الفائزين في بطولة رأس الخيمة - واوان لبناء الأجسام

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعادل واوان الشمري رئيس سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية، الفائزين في بطولة الفيزيك ضمن منافسات بطولة رأس الخيمة - واوان لبناء الأجسام، التي أقيمت في قاعة غوريلا في رأس الخيمة، وذلك بحضور عمر عبد الرحمن مدير الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وفيصل سالمين مدير البطولة، وفيصل الزعابي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الأجسام، وعدد من المسؤولين والقيادات الرياضية.

ونجح اللاعبون المواطنون في السيطرة على منافسات البطولة الأغلى على مستوى البطولات التي تقام في الإمارات من ناحية قيمة جوائزها المالية، والتي تبلغ أكثر من 100 ألف دولار أمريكي، ونال اللاعب حميد المنصوري جائزة بطل الأبطال في الفيزيك وقدرها 100 ألف درهم إماراتي، وتعدّ أكبر جائزة تمنح للاعب في بطولات الفيزيك في الإمارات والشرق الأوسط، وفي منافسات الأطوال الأخرى فاز الإماراتي محمود البلوكي بذهبية 170 سنتيمتراً، والإماراتي محمد حيدر بذهبية أقل من 174، وفاز عبد الله حميد المنصوري بذهبية 178 سنتيمتراً وأطول.

وبارك الشيخ عبد الله الشرقي للفائزين الأوائل، متمنياً حظاً أوفر في البطولات المقبلة لمن لم يحالفه الفوز، وأثنى على الجهود المميزة للجنة المنظمة برئاسة عادل واوان الشمري، وأشاد بالمستوى الفني والبدني الذي ظهر عليه اللاعبون، متمنياً أن يُسهم ذلك في دعم المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.

وعبر عادل واوان الشمري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية، عن سعادته للنجاح الذي تحقق في البطولة، ووصفه بأنه يكشف النقلة النوعية المميزة للعبة في الإمارات، مؤكداً أن اختيار إمارة رأس الخيمة لإقامة البطولة يأتي تزامناً مع اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2021، وتقدم بالشكر لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية؛ للدعم المتواصل والرعاية الكريمة للمساهمة بإنجاح الحدث.

هذا وثمن فيصل سالمين، مدير البطولة، الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا»، مؤكداً أن التعاون المشترك مع اتحاد اللعبة والتزام الحضور بالإجراءات الاحترازية قدّم نسخة نموذجية للبطولة، وتقدم فيصل سالمين بالشكر لجميع الجهات والشركات التي ساهمت في نجاح البطولة.