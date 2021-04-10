شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: مواقف مصر في المحافل الدولية مواقفنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيّد قمة ثنائية، السبت في قصر الاتحادية بالقاهرة، تناولت القضايا الثنائية والعربية والإقليمية. وبحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، واستشراف سبل وآفاق جديدة للتعاون لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، بالإضافة إلى الصعيد الأمني وتبادل المعلومات، لا سيما في ظل وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد السيسي حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الصعد، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتنمية حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلاً عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ظل العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن.

بدوره، قال الرئيس التونسي إن الأمن القومي لمصر هو أمن تونس، وإن أي موقف لمصر في أي محفل دولي سيكون هو موقف تونس نفسه. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي بقصر الاتحادية: أقول هذا عن قناعة تامة، لأننا قرأنا التاريخ جيداً ونستشرف المستقبل، ولن نقبل بأن يتم المساس بأمن مصر المائي، في إشارة إلى أزمة سد النهضة. وأضاف سعيّد بأن السيسي تحدث عن حلول عادلة لكن هذه الحلول لا يجب أن تكون على حساب مصر وأمتنا».

لا مجال للتقسيم

وفي موضوع آخر، أفاد الرئيس التونسي بأنه بحث مع نظيره المصري، القضية الليبية واتفقا على أنه لا مجال لتقسيم ليبيا، لأنها دولة واحدة والتقسيم هو تمهيد لتقسيمات أخرى، وفق تعبيره.

وبين سعيّد أنه أكّد جملة من المسائل الأخرى الجوهرية، التي وجد فيها تقارباً مع السيسي واتفاقاً تاماً حولها، قائلاً:«نحن نتطلع إلى مستقبل قادم بفكر جديد وبوسائل جديدة لأننا نسعى إلى تحقيق أحلام شعبنا في تونس ومصر وأن يكون هناك بعد إنساني لجملة من القضايا المطروحة».

ولفت سعيد إلى أن«الانسانية عانت كثيراً ولا بد من استنباط طرق جديدة لفائدتها».

وأشار سعيّد إلى أنه تحدث مع السيسي على ضرورة الاهتمام بالتربية لتحصين المجتمع من التطرف والحركات التي لا تؤمن لا بالدولة ولا بتماسك المجتمعات.

عبد الناصر

وكان الرئيس التونسي قد زار ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في القاهرة. ودوّن سعيّد كلمة في دفتر زيارات ضريح عبدالناصر، جاء فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم، وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر مترحماً على روحه الطاهرة ومتذكراً مواقفه ومناقبه». وأضاف: «كنا في تونس نتابع خطبه، وما زالت عديد مواقفه حاضرة (..) في أذهان الكثيرين. رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد القاهرة في 10 إبريل 2021».