شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المدفعية في جميع أنحاء بريطانيا تكريماً للأمير فيليب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

تم إطلاق المدفعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة ظهر السبت تكريماً للأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الذي توفي الجمعة عن 99 عاماً.

ودوى صوت المدفعية عند الساعة 12,00 (11,00 ت غ) في أولى الطلقات الـ41 من برج لندن على ضفاف نهر تايمز وقصور إدنبرة وبلفاست، وفي جيب جبل طارق البريطاني، ومن سفن البحرية الملكية حيث خدم الأمير خلال الحرب العالمية الثانية.