الاقتصاد

إطلاق المدفعية في جميع أنحاء بريطانيا تكريماً للأمير فيليب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب
تم إطلاق المدفعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة ظهر السبت تكريماً للأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الذي توفي الجمعة عن 99 عاماً.
ودوى صوت المدفعية عند الساعة 12,00 (11,00 ت غ) في أولى الطلقات الـ41 من برج لندن على ضفاف نهر تايمز وقصور إدنبرة وبلفاست، وفي جيب جبل طارق البريطاني، ومن سفن البحرية الملكية حيث خدم الأمير خلال الحرب العالمية الثانية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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