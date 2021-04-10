«وورلد جيم» يحتفل بنجوم دولية عجمان لبناء الأجسام

احتفلت أسرة نادي «وورلد جيم» لبناء الأجسام والقوة البدنية والألعاب القتالية بإنجاز أبطاله خلال مشاركتهم في بطولة عجمان الدولية المفتوحة لبناء الأجسام والفيزيك التي اختتمت قبل أيام، والتي كان فريق النادي حقق خلالها ثلاث ميداليات منها ذهبيتان في منافسات الفيزيك لكل من نادر فليب في طول 179 سم، ومحمد متولي في طول 182سم، وفضية كانت من نصيب محمود علي في فئة الشباب لبناء الأجسام.

شارك فرحة أبطال «وورلد جيم» الكابتن المهندس وليد عبدالكريم المدرب العام في النادي، ومحمد عبدالكريم مدير الفريق، ووسام عبدالكريم مدير عام النادي، كما شارك فرحتهم عدد كبير من لاعبي النادي وأسرة بناء الأجسام في الدولة.

الجدير بالذكر أن نادي «وورلد جيم» كان حقق مؤخراً 3 ذهبيات، أيضاً في بطولة القوة البدنية عن طريق فاطمة صالح، وفوزية الحمادي، وعبدالعزيز آل علي.

وحرص وليد عبدالكريم على توجيه الشكر إلى شركة فليكس زون للمكملات الغذائية لدعمها المستمر لمشوار لاعبي النادي في كافة البطولات.