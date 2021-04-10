شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «كاستم شو الإمارات» يستقطب 6 آلاف زائر في يومين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بن لاحج: الإقبال الكبير مؤشر قوي على نجاح المعرض

واصل معرض «كاستم شو الامارات» 2021 في مركز دبي التجاري العالمي والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 إبريل الجاري، استقطاب هواة وعشاق الدراجات النارية والسيارات المعدلة والكلاسيكية وأصحاب الورش الخاصة، والزوار الذين توافدوا من كافة إمارات الدولة والعالم.

ووسط الضوابط والإجراءات الاحترازية المشددة، استقبل المعرض زائريه على مراحل تضم مجموعات للدخول من البوابات المخصصة وفقاً للأعداد المحدودة التي يسمح بها حتى الانتهاء من الجولة، ليعيد استقبال مجموعة جديدة وفقاً للطاقة الاستيعابية المسموح بها، ولم تمنع ضوابط «كوفيد -19» من انتظار الزائرين لوقت طويل في الردهات الخارجية لحين موعد الدور المخصص لهم، وبالرغم من ذلك، فقد استقطب المعرض خلال يومين قرابة الـ6000 زائر.

وأشار جمال بن لاحج رئيس مجلس إدارة مجموعة كرافانات بن لاحج، إلى أن «كاستم شو» الإمارات حقق أهدافه المنشودة منذ يومه الثاني، وقال: «جذب المعرض أعداداً لم تكن في الحسبان، ففي ظل الإجراءات المشددة لجائحة كوفيد -19» لم نتوقع أن يكون الإقبال بهذا الحجم، وأن يكون زائرو المعرض من كافة الفئات العمرية ومن النساء والرجال. الإقبال مؤشر قوي لقياس نسبة نجاح المعرض الذي يقام للمرة الأولى في دبي، ففي اليوم الثاني سجلنا أكثر من 6 آلاف شخص وفقاً لمراحل الدخول إلى الصالة، أما بالنسبة، لفعالية الاستعراض الحر التي كانت مدرجة على هامش المعرض فقد تم تأجيلها إلى موعد جديد سيتم الإعلان عنه بسبب إجراءات السلامة وحرصاً منا على صحة الجميع، كما سنرفع من قيمة الجوائز المخصصة لهذه الفعالية، إذ تم إغلاق باب التسجيل لها قبل انطلاق المعرض نظراً للأعداد الكبيرة الراغبة في المشاركة».

وأشار بن لاحج إلى أن التطلعات والخطط التي وضعت لهذا المعرض المتميز، أن يكون أكبر معرض للسيارات والدراجات المعدلة في الشرق الأوسط والعالم، متمنياً في العام المقبل أن نحظى بمشاركات أوسع من دول مجلس التعاون الخليجي.

واختتم بن لاحج مؤكداً أن سوق السيارات الرياضية والكلاسيكية والرباعية الدفع المعدلة، له جمهوره المستهدف، وليس بالضرورة أن تتأثر بالاقتصاد العالمي، فعلى سبيل المثال، لاقت الكرافانات طلباً متزايداً في الأشهر القليلة الماضية، ولأول مرة منذ 8 سنوات تشهد تزايداً في الطلب المحلي بهذا الحجم وفي ظل الجائحة، لدرجة أن الطلب فاق العرض. وتعتبر كرافانات بن لاحج من أكبر الشركات في الشرق الأوسط قياساً بحجم المعرض والشركة، فهي الوكيل الحصري لشركة كامكو الامريكية، للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا.

طموح إماراتي

وكشف الشاب الإماراتي عبدالله حسن المطوع، مالك ورش«آر بي أم»، الذي كان من ضمن العارضين في «كاستم شو» عن شغفه وولعه بتجميع وتركيب محركات السيارات وأعمال الميكانيكا طوال حياته، وقال:«لطالما كنت أحلم بإنشاء ورشة خاصة بي للسيارات، كانت البداية صعبة جداً، وكنت كلما عرضت فكرة هذا النوع من العمل، وجدت إحباطاً كبيراً من قبل كل من حولي، ولكن في 2009، قدم أصدقاء لي، وهما وليد بن لوتاه وعبدالرحمن بن دلموك، الدعم والمساندة، حرصت بعدها بالعمل بجد واجتهاد، حتى أصبحت اليوم أمتلك ثلاث ورش، ووصلت إلى مرحلة تصنيع قطع غيار السيارات الخاصة بي في اليابان وتايوان وأمريكا، والآن أتمتع بصيت واسع في مجال تعديل السيارات وصيانتها وتصليحها وتقديم الاستشارات اللازمة حسب الطلب».

40 حكماً إماراتياً

يضم المعرض أكثر من 40 حكماً إماراتياً للتحكيم في المسابقات التي تضم مسابقة الدراجات المعدلة وبناء المحركات وبطل الميكانيكا ومنافسة السيارات المعدلة وحلبة الدريفت والاستعراض وسيارات التحكم عن بعد، وتحتاج جميع هذه المسابقات إلى لجان للتحكيم وإجراء الاختبارات اللازمة قبل البث في النتائج.

وفي السياق نفسه، أجمع كل من عبدالله محمد الزرعوني وعادل سالم، أن الابتكار هو عنوان المعرض وأن جميع التعديلات والإضافات والتغييرات الخارجية والداخلية سواء في محركات أو هياكل السيارات، لها معايير خاصة في التحكيم وبصفتهما اكتسبا تلك الخبرات المتراكمة بالمجال نتيجة شغفهما بالسيارات وحلبات الدريفت والاستعراضات فقد شاركا في التحكيم في مسابقات ومعارض كثيرة في الدولة منذ العام 2009.

وقال عبدالله محمد الزرعوني:«معرض كاستم شو يفتح أفقاً واسعاً أمام الشباب للتميز والابتكار وتنمية مواهبهم، ونحن ضمن تلك الدائرة الواسعة من الهواة الذين يحرصون على المواكبة والتطوع للعمل في مجال هواية نمتلكها. نتمنى أن يستمر المعرض في دبي، خصوصاً أننا نحكم لمسابقتين وحتى الآن شهدنا مستويات غير مسبوقة ومتقاربة بين شباب الإمارات ونتمنى أن نرى المزيد من هذه المواهب الواعدة في المستقبل».