شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 62.95 دولار لبرنت و59.32 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 62.95 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.32 دولار للبرميل وذلك عند التسوية أمس الجمعة.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط قد سجلت خسائر أسبوعية بلغت حوالي 2%، وكان تحالف "أوبك بلس" قد توصل نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، وذلك بزيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو، ويخفض تحالف "أوبك بلس " الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.