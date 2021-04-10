شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم.

وفى سياق متصل، استقر سعر اليورو اليوم السبت 10-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند 18.55 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.