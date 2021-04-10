شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: وصول المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية لـ40 ألف موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقييم الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز. وقال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز يواصل تقييم الموظفين الذين تقوم جهاتهم بإرسال بياناتهم للجهاز لترشيحهم للانتقال للعاصمة، حيث انتهى مؤخرا من تقييم عدد 2296 موظفا، وذلك لتحديد احتياجاتهم التدريبية تمهيدا لإلحاقهم بالبرامج التدريبية التي ينفذها الجهاز لجميع المرشحين للانتقال.

وأشار إلى أن عدد الموظفين المرشحين للانتقال بلغ حتى الآن 40 ألفا و 177 موظفا، وجاري إرسال نتائج التقييم إلى الوزارات والجهات المنتقلة. وأضاف أن الموظفين الذين تم تقييمهم من عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة منها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأوقاف، الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنتاج الحربي، البترول، البيئة، التجارة والصناعة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب الهيئة الوطنية للصحافة، جهاز حماية المستهلك، الهيئة المصرية للشراء الموحد، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح رئيس الجهاز أن الموظفين خضعوا لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.. مشيرا إلى أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونياً بدون أي تدخل بشري، وتتم ووفقاً للفلسفة التى أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف الموظفين الذين يخضعون للتقييم. تجدر الإشارة إلى أنّ مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يطبق الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا.