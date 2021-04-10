شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم السبت في مصر يترواح بين 13800–14000 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء استقرارا فى السوق المحلى اليوم السبت 10-4-2021 وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، حيث شهدت حركة البناء انخفاضاً طفيفا نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح الطن ليتراوح بين 13500 – 13650 جنيها، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، و أسعار الأسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن و ترواح سعر طن الاسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها .