شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 2021 ـ 4 ـ 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر مستجدات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 10 أبريل 2021 في مصر، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميًا عند 1744 دولارا، وهو ما أدى إلى استمرار أوضاع الذهب عند سعر 765 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر.

سعر الذهب قد يسجل بعض الفروق الطفيفة تتراوح بين جنيه إلى جنيهين، أوقات تذبذب الأسعار العالمية ومع إغلاق التداولات على الذهب في البورصات العالمية، وفيما يلى آخر مستجدات وضع سوق الذهب.

سعر الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 653 جنيها

عيار 21 سجل 765 جنيها

عيار 24 سجل 871 جنيها

الجنيه الذهب 6096 جنيها

أونصة الذهب 1744 دولارا



سعر الذهب من الخدمات التي يقدمها ”الخليج 365”، وتشمل تحديث للأسعار بصورة مستمرة طوال تعاملات اليوم، وذلك على المستوى العالمي والمستوي المحلي، إضافة إلى تحليل وضع السوق من حيث الطلب والمبيعات.

أسعار الذهب اليوم في مصر ترتبط بعدة عوامل ومؤثرات منها ، سعر اونصة الذهب عالمياً وكذلك سعر الدولار بالسوق المصري، وعوامل العرض والطلب وهي الأقل من حيث التأثير.