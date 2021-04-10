ارتفاعًا جديدًا للذهب خلال الـ10 أيام الماضية.. وعيار 21 بـ 771 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب بالبورصات العالمية وأسواق المال تذبذبًا في الأسعار، حيث ارتفعت في بعض الأيام واستقرت في أيام أخرى.

ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب في كل الأوقات، خاصة في الوقت الحالي الذي يعد مناسبًا للشراء، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والعيد.

ورصد موقع «الوطن» في السطور التالية التغيرات التي طرأت على أسعار الذهب خلال 10 أشهر من شهر أبريل الجاري.

وشهدت أسعار الذهب عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهات، حيث سجل سعره خلال الأول من أبريل 874 جنيهًا للجرام، ووصل إلى 881 جنيهًا للجرام خلال تعاملات اليوم.

أما عيار 21 فارتفع سعره 6 جنيهات خلال 10 أيام، حيث بلغ سعره في الأول من الشهر الجاري 765 جنيهًا للجرام، وسجل اليوم 771 جنيهًا.

فيما ارتفع عيار 18 فارتفع 6 جنيهات خلال الفترة الماضية، حيث سجل في أول أبريل مبلغ 655 جنيهًا للجرام، ووصل اليوم إلى661 جنيه للجرام. حسبما نشر موقع "الوطن".

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسواق الصاغة شهدت انتعاشة مؤقتة قبيل شهر رمضان، حيث يقوم عدد كبير من الأسر ببيع ما لديهم من الذهب الكسر لتدبير احتياجات الشهر الكريم، مستفيدين بالزيادة السعرية لأسعار الذهب خلال تلك الفترة.

وذكر أن عودة أسعار الذهب لتسجل ارتفاعات جديدة عززت من مظاهر بيع الذهب الكسر ومزيد من البيع.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تعاملات محدودة، تمثلت في بيع متعاملين لسبائك ذهبية من الأحجام المتوسطة والجنيهات الذهب وبعض من الحلي.