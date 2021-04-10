شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 10-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 10-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند 18.55 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم السبت 10-4-2021، استقرارا بالبنوك، ومن بينهم الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى، وثبت سعر الدينار الكويتى عند 49.05 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.58 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.55 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.55 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.57 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.57 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.57 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.54 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.