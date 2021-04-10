شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس 1-2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات في سوق الجملة بـ6 أكتوبر استقرارا لجميع الأصناف، اليوم السبت 10-4-2021، حيث سجلت أسعار البطاطس 1-2 جنيه للكيلو،أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو،الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو.

َواستقرت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيها للكيلو، و أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، و الخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، البامية سجلت 30-35 جنيها للكيلو، و الكوسة 2-5 جنيهات، والبصل 2-4.5 جنيها للكيلو. واستقرت الثوم 6-8 جنيهات للكيلو، و تراوحت أسعار الباذنجان بين 1-3 جنيها للكيلو ،و والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو.