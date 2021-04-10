شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر عند 765 جنيها للجرام لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر استقرار ملحوظ، اليوم السبت، عند 765 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، وذلك على خلفية استقرار السعر العالمي للذهب عند 1744 دولار وهو سعر الإغلاق لهذا الأسبوع.

سعر الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 653 جنيها

عيار 21 سجل 765 جنيها

عيار 24 سجل 871 جنيها

الجنيه الذهب 6096 جنيها

أونصة الذهب 1744 دولار

توقعات أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة مرتبط بحركة الدولار وكذلك عوائد السندات الأمريكية، والتى تشهد تغيرات مستمرة وكذلك مرتبط بالخطة التحفيزية للاقتصاد الأمريكى ومعدلات التوظيف، لذلك السوق شهد تغيرات عديدة الأيام الماضية.

سعر الذهب قابل للتحرك المحدود نحو الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع المقبل، وذلك مع حدوث تراجع محدود في الدولار لينزل لأقل مستوى فى أسبوعين، لكن حدوث أى تغيرات على تراجع الدولار سيسبب تغيرات فى الذهب.

وأشار ممدوح عبد الله عضو شعبة الذهب إلى أن السوق يسجل مستويات عند 1744 دولارا، وإذا سجلت الأسعار 1750 دولارا للأونصة مع بدء التداول يوم الاثنين فإن الاتجاه سيكون ارتفاع سعر الذهب الأيام المقبلة