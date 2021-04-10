شكرا لقرائتكم خبر عن أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة البترول ، إنه لأول مرة تم تشغيل أولى المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط والتى تعد إحدى الوسائل المتطورة التى بدأ قطاع البترول تشغيلها لتيسير خدمات تموين السيارات العاملة بالغاز الطبيعى .

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن المحطات المتنقلة تتميز بجاهزيتها لتموين السيارات وقدرتها علي الوصول بالخدمة للأماكن التي لا يتواجد بها شبكات الغاز الطبيعي وكذلك الاستفادة بها في مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وكذلك في حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات ، كما أن ما تتميز به من قدرات علي نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام في امداد المنشآت الصناعية والتجارية، ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز.