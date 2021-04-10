إعادة انتخاب إسماعيل جيلة رئيساً لجيبوتي بـ98,58% من الأصوات

جيبوتي - أ ف ب

أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيلة، السبت، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، وقد نال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ.

وقال الوزير عبر التلفزيون العام إن «الرئيس إسماعيل عمر جيلة يحصل على 167.535 صوتاً، أي 98,58% (...) هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/إبريل 2021»، موضحاً أن النتائج النهائية ستصدر قريباً عن المجلس الدستوري.