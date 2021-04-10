شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف صفقات كبار المستثمرين خلال الربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير، إفصاح شركات البورصة المصرية، عن صفقات كبار المستثمرين بسوق المال خلال الربع الأول من عام 2021، وأظهرت اتجاه شركة الأهلي للاستثمارات إلى رفع حصتها بـ4 شركات مطاحن مملوكة للدولة، ودخول مساهمين جدد لأول مرة بعدد من شركات الأغذية مثل دومتي.

وتصدرت شركة الأهلي للاستثمارات، حصتها بـ4 شركات مطاحن وهي؛ مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، من 23.307% إلى 24.695% للأولى، ومن 9.030% إلى 10.147% للثانية، ومن 22.346% إلى 24.699% للثالثة، ومن 26.648% إلى 27.372% للرابعة.

وبقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، استحوذت NAS5 RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC على 5.17% بشركة الصناعات الغذائية العربي-دومتي، ورفعت شركة تارجت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حصتها بشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي من 5.52% إلى 6.321%، واشترى المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب 3.3 مليون سهم تعادل 8.988% بشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، وخفضت شركة الإسماعيلية للاستثمار بنفس الشركة حصتها من 85.36% إلى 82.99%.

وبنفس القطاع، خفضت شركة أرتيج للاستثمار والتنمية العقارية حصتها بالشركة المصرية للدواجن "إجيبكو" من 40.874% إلى 33.874%.

وفي قطاع البنوك، رفع المصرف العربي الدولي حصته ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية من 6.9 مليون سهم تعادل 46.08% من رأس المال إلى 7.6 مليون سهم تعادل 50.44%، واستقرت حصص باقي المساهمين بالبنك وهم شركة مصر للتأمين عند 11.29%، المقاولون العرب للاستثمارات عند 17.29%، شركة مصر لتأمينات الحياة عند 9.75%.

وفي قطاع البترول، رفعت شركة الإسكندرية للبترول، حصتها من 258.3 مليون سهم تعادل 20% من رأس المال إلى 260.3 مليون سهم تعادل 20.15%، فيما خفضت شركة الأهلي كابيتال القابضة حصتها من 326.5 مليون سهم تعادل 25.281% إلى 306.6 مليون سهم تعادل 23.73%، واستقرت حصص شركات مصر كابيتال، مصر للتأمين، صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عند 8.658%، 5.479%، 5.156%، 5%، على التوالي.

وبالنسبة لقطاع الأدوية، خفض عدد من المساهمين بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، وهم اكوينوكس فارما هولدنج ليميتد، صديق محمد عفيفي صديق، ATLANTICA HOLDINGS INC من 12.936% إلى 12.682% للأولى، ومن 7.884% إلى 7.56% للثاني، و6.951% إلى 6.706% للثالثة، كما استحوذت شركة المهن الطبية للاستثمار على 5 ملايين سهم تعادل 5.044% من الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو.

وبقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، رفع المساهم محمود أحمد لاشين حصته بشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة من 160.7 مليون سهم تعادل 3.064% إلى 522.8 مليون سهم تعادل 9.967%، وخفضت الشركة الكويتية للمقاصة حصتها بالشركة القابضة المصرية الكويتية من 42.517% إلى 40.197%.