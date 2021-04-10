شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم البلدى اليوم في محلات الجزارة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم السبت 10-4-2021، استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، حيث تراوحت أسعار اللحوم الكندوز تتراوح 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

واستقرت أسعار عرق التربيانكو، تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو،

وتقوم منافذ وزارة التموين بطرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيه، وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيه بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بمعرض أهلا رمضان، ويشهد إقبال كبير من جانب المواطنين على شراء اللحوم الطازجة، وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، كما تواصل الوزارة حاليا ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد شركات المجمعات الاستهلاكية، وفرع الشركات التابعة بالسلع التموينية، بالمحافظات المختلفة لصرفها لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر ابريل الجارى .