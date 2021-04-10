شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الأول من شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، بقيمة تداول بلغت 4.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 41.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 646.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 592.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وفي المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 556 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%.

وجاء في المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 438.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4%، شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة تداول 399.6 مليون جنيه بنسبة 3.7%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 361.8 مليون جنيه بنسبة 3.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 324.6 مليون جنيه، و 303.1 مليون جنيه، بنسبة 4.2%، 3.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وتصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، قائمة شركات السمسرة خلال هذا الأسبوع، بعدما تولت تنفيذ طرح عام وخاص لشركة تعليم لخدمات الإدارة لعدد 357.8 مليون سهم، بنسبة 49% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 5.75 جنيه للسهم وبقيمة 2.1 مليار جنيه