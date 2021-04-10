الاقتصاد

الأكبر في تاريخ الشركات الصينية.. بكين تفرض غرامة على شركة «علي بابا» بسبب الاحتكار

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الشارقة - اميمة ياسر -     

ذكرت وسائل إعلامية أن السلطات الصينية فرضت عقوبة مالية على شركة التجارة عبر الانترنت "علي بابا" تقدر بـ 18.23 مليار يوان (2.8 مليار دولار).

وأفادت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية بأن المديرية الصينية للتحكم بالسوق قالت إنه تم فرض غرامة مالية على "علي بابا" وذلك بسبب انتهاكات لتشريع مكافحة الاحتكار.

واتهمت المديرية، في بيان أصدرته اليوم السبت، "علي بابا" بإساءة استخدام هيمنتها على السوق.

وكانت السلطات الصينية قد فتحت تحقيقاً في الممارسات الاحتكارية للشركة في ديسمبر الماضي، حيث كان التركيز الرئيسي للتحقيق هو الممارسة التي تجبر التجار على اختيار واحدة من منصتين ، بدلاً من القدرة على العمل مع كليهما.

وقالت السلطات الصينية إن سياسة ”اختر واحدة” وغيرها سمحت لشركة علي بابا بتعزيز موقعها في السوق واكتساب مزايا تنافسية غير عادلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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