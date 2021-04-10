شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندريةفى مقدمة الموانئ المصدرة للسلع المصرية ببداية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد ميناء الإسكندرية، ليحتل مقدمة الموانئ المصدرة للبضائع المصرية مرة أخرى في شهر يناير الماضي، متفوقا على ميناء السويس الذي تصدر في شهر ديسمبر الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات التي خرجت عبر الميناء نحو 640 مليون و690 ألف دولار في يناير 2021، مقابل 617 مليون و502 ألف دولار في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 23 مليون و188 ألف دولار.

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد من الموانئ التي سجلت غالبيتها ارتفاعا في قيمة الصادرات من خلالها، حيث بلغت قيمة الصادرات عن طريق ميناء دمياط نحو 178 مليون و980 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 167 مليون و54 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 11 مليون و926 ألف دولار، يليه ميناء الدخيلة بصادرات بلغت قيمتها 178 مليون 387 ألف دولار، مقابل 148 مليون و164 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 30 مليون و223 ألف دولار.

وضمت القائمة أيضا، الصادرات من خلال ميناء القصير وموانئ البحر الأحمر، بقيمة 13 مليون و228 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل مليون و136 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 12 مليون و92 ألف دولار، إلى جانب ميناء بورسعيد بصادرات بلغت قيمتها نحو 84 مليون و370 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 78 مليون و447 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 5 ملايين و923 ألف دولار، وأخيرا الحدود الغربية بقيمة 19 مليون و901 ألف دولار، مقابل 17 مليون و664 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 2 مليون و237 ألف دولار.