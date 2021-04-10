شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد عمومية 10 شركات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مارثون الجمعيات العامة لشركات البورصة المصرية، اليوم السبت، بانعقاد عمومية 3 شركات وهي شركة العبور للاستثمار العقاري لتعديل رأس المال المرخص به من 80 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وطلب زيادة رأس المال 50 مليون جنيه نقدًا، بناءً على طلب المساهم الكويتي فؤاد محمد الغانم، ويملك 44.64% من أسهم الشركة، وتناقش الجمعية غير العادية للشركة تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة بخصوص مركز الشركة ومحلها القانوني، وبشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والتصديق على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 25 قرشًا للسهم، والتصديق على القوائم المالية والمركز المالي للشركة وميزانية الشركة عن 2020.

وتعقد الجمعية الثانية لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، الموازنة التقديرية للشركة لعام 2021-2022، وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة الموازنة التقديرية للشركة، وتناقش الجمعية تقرير متابعة وتقويم الأداء عن الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، وتعقد عمومية العربية لاستصلاح الأراضي للنظر في اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021/2022، كما عرض مراقبي الحسابات عن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021/2022، وسيتم عرض تقرير الإدارة المركزية والمتابعة بتنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021/2022.

ويعقد يوم الاثنين الموافق 12 أبريل الجاري، الجمعية العامة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، للمصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال 2020، كما تناقش الجمعية النظر في توقيع عقود معاوضة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، توزيع أرباح على المساهمين والعاملين، وفي نفس اليوم تعقد عمومية شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية للتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2020، وتقرير حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2020، ومقترح توزيع الأرباح عن العام المالي 2020.

ويعقد يوم الخميس الموافق 15 أبريل الجاري، 5 جمعيات عامة لشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، لمناقشة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وستناقش تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وشركة مستشفى كليوباترا، للنظر في اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين من الأرباح دون المساهمين عن 2020، تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن 2020، تعديلات نظام الإثابة وتحفيز العالمين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين والمعتد من الهيئة في ديسمبر الماضي.

كما تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة نايل سيتي للاستثمار، لمناقشة اختيار البدائل المقترحة من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 14 مارس الجاري لاستمرار القيد بالبورصة المصرية في ضوء المكاتبات الواردة منها بشأن فقدان شرطين أساسيين من شروط استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية، كما ستنظر العمومية في تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة بناءً على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتنظر عمومية شركة المهندس للتأمين، استخدام 47.5 مليون جنيه من رصيد الأرباح المرحلة للشركة في زيادة رأس المال المصدر من 187.5 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم مجانية لعدد 19 مليون سهم بقيمة إجمالية 47.5 مليون جنيه، وقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الأرباح المرحلة طبقاً للمركز المالي في 2020، وسيتم توزيع الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.2533 سهم مجاني لكل سهم أصلي، كما ستناقش العمومية إعادة تشكيل مجلس الإدارة باستخدام أسلوب التمثيل النسبي والتصويت التراكمي نظراً لتغيير هيكل المساهمين.

فيما تضمن جدول أعمال العمومية غير العادية، زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح 235 مليون جنيه بدلاً من 187.5 مليون جنيه بقيمة اجمالية 47.5 مليون جنيه وقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد، يتم تمويلها من رصيد الأرباح المرحلة في نهاية ديسمبر الماضي، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.253 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وتعقد عمومية البركة، نهاية الأسبوع الجاري، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة، وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والنظر في توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 60% من رأس المال المدفوع في صورة أسهم مجانية، بواقع 0.6 سهم مجاني لكل سهم قائم بإجمالي قيمة 1.1 مليار جنيه، بعد زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام 2019، والمقرر أن يتم إضافتها للمساهمين قبل توزيع أرباح عام 2020، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادات 2.969 مليار جنيه.