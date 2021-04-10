شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تعتزم توزيع اللقاحات المصادة لفيروس كورونا على الأكثر احتياجا في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت شركة "فيسبوك" أنها تخطط لتحويل جزء من مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا إلى مركز يوزع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الأشخاص والمجتمعات الأكثر احتياجا.



وذكرت شركة "فيسبوك" أنها تنوي تقديم وسائل انتقال للأشخاص الساعين لتناول جرعات من لقاحات فيروس كورونا من داخل مركزها المخطط له في مقر الشركة في "مينلو بارك".



وذكر المتحدث الرسمي باسم "فيسبوك" أن موظفي الشركة لن يحصلوا على اللقاحا المخصصة من مركز "فيسبوك" المخطط تخصيصه، بينما سيتم التركيز على مساعدة المحتاجين للحصول على اللقاحات لا سيما هؤلاء الذين يعيشون في مجتمعات ضعيفة الخدمات.



تجدر الإشارة إلى أن شركة "أمازون دوت كوم" أعلنت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي فتح مقرها في مدينة "سياتل" كي يعمل كمركز لتوزيع جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 312.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 314.7 دولار وأقل سعر عند 310.3 دولار.