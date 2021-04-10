شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقا قياسياً في ختام التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الجمعة مع استمرار الحالة الإيجابية في الأسواق العالمية حيال الاقتصاد الأمريكي.



وتتخذ المزيد من الولايات الأمريكية إجراءات لتخفيف قيود الإغلاق بالتزامن مع توزيع اللقاحات والسيطرة نوعا ما على تفشي فيروس كورونا.



كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في تقريره الصادر مؤخراً عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



وكشف الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عن أن اعضائه يرون عدم اتخاذ أي قرار من شأنه تغيير السياسة النقدية الحالية إلا لو ظهرت إشارات قوية على تعافي الاقتصاد الأمريكي.



وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتفع بنسبة 1% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نيمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 0.5% أو ما يعادل 28 سنتا وأغلق الخام عند 59.32 دولار للبرميل مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 3.5%، وسجلت أعلى سعر عند 59.9 دولار وأقل سعر عند 59.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% أو ما يعادل 25 سنتا وأغلق عند 62.95 دولار للبرميل مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 2.9%، وسجل الخام أعلى سعر عند 63.4 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 297 نقطة) إلى 33800 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، وبلغ أعلى مستوى عند 33810 نقاط وأقل مستوى عند 33526 نقطة.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 13900 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 13905 نقاط وأقل مستوى عند 13748 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 4128 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 4129 نقطة وأقل مستوى عند 4095 نقطة.