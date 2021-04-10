شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد منح مهلة إضافية شهرين لتجديد قيد وسطاء التأمين حتى نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري رقم 9 لسنة 2021، بمنح المتدربين ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين مهلة إضافية جديدة لمدة شهرين لإنهاء إجراءات القيد/التجديد في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا ، وتوافقًا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وحددت هيئة الرقابة المالية، أولًا منح مهلة إضافية لمدة شهرين لمن ينتهي ميعاد تجديد قيده لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين حتى تاريخ 31 مارس عام 2021 وتنتهي في31 مايو عام 2021، ومنح مهلة إضافة لمدة شهرين لمن ينتهي ميعاد قيده في السجل (انتهاء التدريب لمدة عام دون قيده في السجل)، ولذلك لمتدربي وساطة التأمين بشركات التأمين حتى تاريخ 31 مارس عام 2021 وتنتهي في31 مايو عام 2021، واستمرار أداء الاختبار "أون لاين" لمن يتقدم للقيد أو لتجديد القيد أو إعادة القيد في سحل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين.

وارتفع فائض النشاط التأميني للشركات، بمعدل قدره 25% ليصل إلى 6 مليارات جنيه في نهاية العام المالي 2020 مقارنة بفائض بلغ 4.8 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، منوهة إلى تحسن نتائج الفائض التأميني خلال الخمسة أعوام الماضية، والتي بلغت ملياري جنيه في نهاية العام المالي 2015، مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين من خلال تأسيس شركات جديدة.

وارتفع إجمالي أقساط شركات التأمين، ليصل إلى 40.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ35.2 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بمعدل نمو 19.3% خلال العام السابق، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 18.9 مليار جنيه مقارنة بـ18.3 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 3.3%، وحققت قيمة التعويضات 5.1 مليار جنيه خلال الفترة (إبريل-يونيو) من عام 2020 مقارنة بـ3.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مما يعكس زيادة المطالبات نتيجة للأخطار الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020، لتصل إلى 77.2 مليار جنيه مقارنة بـ69 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 12%، كما ارتفعت إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020، لتصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنةً بـ102 مليار جنيه في نهاية العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت نحو 5.7%.