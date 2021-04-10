شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض مع ترقب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور التقرير الشهري للعرض والطلب على السلع الزراعية والحبوب من جانب وزارة الزراعة الأمريكية.



وتعرضت عقود الصويا للضغوط جراء ارتفاع الإنتاج في أمريكا الجنوبية حيث توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يصل المحصول البرازيلي من الصويا إلى 136 مليون طن خلال موسم 2020/2021، وهو ما يزيد عن توقعات الحكومة البرازيلية.



وأفاد تجار أنه رغم الضغوط على المخزونات العالمية من الصويا، إلا أن أسعارها ستتلقى دعما من انتعاش أسعار الذرة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.03 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.8% إلى 14.03 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.19 دولار وأقل سعر عند 14 دولارا.