شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لكها تحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية.



ويسود التفاؤل الأسواق العالمية مع إعلان صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخراً عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



كما ينظر المستثمرون إيجابياً حيال الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع نموه بنسبة 6.4% في العام الجاري بناء على تقديرات الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي، سيتعافى الطلب على السلع.



وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتفع بنسبة 1% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.03 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 1% أو ما يعادل 26 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.33 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%.