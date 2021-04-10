شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تعليم" يدفع "الخدمات التعليمية" لصدارة القطاعات الأكثر تداولًا بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع الخدمات التعليمية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 378.3 مليون ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 577.4 مليون ورقة، بقيمة 1.04 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 684.1 مليون ورقة بقيمة 711.2 مليون جنيه، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 313.6 مليون ورقة بقيمة 486.8 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 9 ملايين ورقة بقيمة 369.02 مليون جنيه.

وتصدر قطاع الخدمات التعليمية التداول بعد بدء التداول على أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، يوم الأربعاء الماضي، كأول طرح بالبورصة المصرية في عام 2021 والأول بعد غياب أكثر من 14 شهرًا من الطروحات الجديدة، وارتفع السهم بنسبة 6.09% ويستحوذ على نحو 10% من قيم التداولات، وبلغت 102.4 مليون جنيه في أول يوم تداول.

وفى المركز السادس، حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 312 مليون ورقة منفذة بقيمة 255.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 117 مليون ورقة منفذة بقيمة 251.2 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 38.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 242.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 19.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 138 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 74 مليون ورقة منفذة بقيمة 127.6 مليون جنيه.

وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة وخدمات النقل والشحن، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 7.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 18.4 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 5.4 مليون ورقة بقيمة 9.3 مليون جنيه.