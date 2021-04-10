الاقتصاد

فرد أمن يعثر على مليون جنيه.. تسليم المبلغ لصاحبه بعد عمل محضر بنقطة شرطة مدينتي

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القاهرة - سامية سيد - تمكن أحد أفراد الأمن، ويدعى محمد جابر طه، من العثور على مبلغ مالي كبير يبلغ مليون جنيه في مدينتي ، وذلك بجوار مصعد احدى عمارات مجموعة ١٨ في منطقة B1 .

 

وقد تم تسليم المبلغ كاملا إلى نقطة شرطة مدينتي ، وتحرر محضر بالواقعة ( رقم المحضر ٦ أحوال ) . 

وقد تم تسليم المبلغ لصاحبه والذي يمتلك شركة مقاولات. 

 

وقد قرر قطاع أمن مدينتي بمجموعة طلعت مصطفى تكريم فرد الأمن وصرف مكافأة له لامانته.

 

 

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