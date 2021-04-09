شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تواصل أطول موجة مكاسب لها منذ نوفمبر 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

حققت الأسهم الأوروبية، ارتفاعاً طفيفاً، الجمعة، وواصلت أطول موجة مكاسب أسبوعية لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بفضل الآمال في تعاف سريع للنمو الاقتصادي، بالتزامن مع برنامج التطعيم ضد الجائحة في منطقة اليورو.

وتقدم المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 %، بعدما بلغ أعلى مستوياته عند الفتح، في حين تراجع المؤشر القيادي البريطاني «فايننشال تايمز» 100 بنسبة 0.4 %.

وتفوقت أسهم لندن هذا الأسبوع، وسجل مؤشر أسهم الشركات المتوسطة ذروة قياسية في ظل التخفيف التدريجي لإجراءات مكافحة فيروس الجائحة. وقال دهاوال جوشي من بي.سي.أيه لأبحاث السوق: «في حين أبلت بريطانيا والولايات المتحدة بلاء حسناً نسبياً على صعيد توزيع اللقاحات، فإن أوروبا تخلفت عن الركب. لكنهم سيتداركون ذلك في وقت لاحق العام الحالي. سترى انتعاشاً مبكراً في اقتصادي بريطانيا وأمريكا من الربع الثاني فصاعداً. أما أوروبا، فسيكون ذلك بعد الربع الثاني». وصعد سهم «إيرباص» 0.3 %، بعدما أعلن صانع الطائرات الأوروبي عن تسليمات أعلى قليلاً في الربع الأول.

وهبط سهم «توي» للرحلات 2.1 %، بعدما قالت الشركة إنها ستجمع 350 مليون يورو من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لتعزيز أوضاعها المالية وسداد ديون.

ونزل سهم «بريتش أمريكان توباكو» 2.5 %، وكان من أكبر المؤثرات السلبية على «ستوكس 600»، بعد أن خفض «جيه.بي مورجان» تصنيفه لسهم شركة التبغ إلى «محايد».

وتدعمت المعنويات العالمية بتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الإبقاء على سياسة التيسير النقدي البالغ حتى في ظل بيانات تظهر تسارع النمو بأكبر اقتصاد في العالم.