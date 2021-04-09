900 مليار دولار أنفقها المستهلكون عبر الإنترنت 2020

ذكر تقرير حديث صادر عن معهد «ماستركارد» للاقتصاد أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم قد أنفقوا 900 مليار دولار إضافية على تجارة التجزئة عبر الإنترنت في عام 2020.

ومع عودة المتسوقين تدريجياً إلى المطاعم وإلى المتاجر المادية لشراء الملابس والأحذية، يستمر قسم كبير منهم في البحث عن صفقات جيدة عبر الإنترنت، وهي عادةٌ تنامت خلال جائحة «كوفيد-19».

وبحسب التقرير، قفزت مبيعات معظم بائعي التجزئة عبر الإنترنت حين كان المتسوقون عالقين في منازلهم خلال العام الماضي، وشكّلت التجارة الإلكترونية حوالي دولار واحد من كل 5 دولارات يتم إنفاقها على البيع بالتجزئة على مستوى العالم، وذلك بزيادة من حوالي دولار واحد من كل 7 دولارات تم إنفاقها في عام 2019.

وقال كبير الاقتصاديين في «ماستركارد» بريكلين دوير: «سيستمر الإنفاق الرقمي في عام 2021 والسنوات القليلة القادمة بحوالي 20% إلى 30% من ال 900 مليار دولار التي أُنفقت في عام 2020».

ومع ذلك، لن تكون مكاسب التجارة الإلكترونية متساوية على المدى الطويل، وستعتمد على ما يبيعه التجار، وعلى تكييف نماذج أعمالهم، وكيف يفضل المستهلكون التسوق. فبالنسبة لبعض المنتجات، مثل الملابس، ربما يودُّ المتسوقون العودة إلى المتاجر التقليدية حيث يمكنهم تجربة الزي قبل شرائه. (وكالات)