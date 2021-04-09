شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب لنتائج أول انتخابات داخلية في أمازون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنف المجلس الوطني للعلاقات العمالية يوم الجمعة فرز الأصوات في انتخابات النقابة في أحد مستودعات شركة «أمازون» في ولاية ألاباما، وذلك في استفتاء تاريخي، ليقرر عمال شركة «أمازون» ما إذا كانوا يريدون أن تمثلهم نقابة عمالية في المتاجر الكبرى ومتاجر البيع بالتجزئة والجملة.

ومع فرز أكثر من نصف الأصوات، حافظت «أمازون» يوم الخميس على تقدم كبير في الانتخابات، فمن أصل 3,215 بطاقة اقتراع، كان هناك 1,600 صوت ضد تأسيس نقابة لعمال الشركة، في مقابل 660 صوتاً مؤيداً. وهذا يضع «أمازون» في المقدمة على اتحاد البيع بالتجزئة والجملة.

ويصوّت العمال حول ما إذا كانوا سينضمون إلى «اتحاد التجزئة والجملة والمتاجر متعددة الأقسام»، وأن يكون مستودعهم هو أول منشأة تابعة لأمازون تنضم إلى النقابات في الولايات المتحدة.

ولدى «أمازون» في الولايات المتحدة 800 مقر عمل، يعمل فيها 950 ألفاً من العاملين بدوام كامل أو جزئي، ولا يشعر الكثيرون منهم بحاجة للانضمام لنقابة.

وبالنسبة لمن يريدون الانضمام لنقابة، فالأمر يتعلق بالرواتب، إذ تدفع أمازون للعامل 15 دولاراً في الساعة. لكن الأغلبية تتفق على أن ظروف العمل في المخازن قد تكون قاسية، فمتطلبات الوظيفة كثيرة، ويشكو الكثير من العاملين من آلام في الظهر وغيرها من المشاكل البدنية. (وكالات)