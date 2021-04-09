شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تحتفظ بالمسار الصاعد.. و«العالمية القابضة» نجم الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت مؤشرات الأسواق المحلية على إغلاقاتها الخضراء في أسبوع من الشراء الانتقائي الذي استهدف أسهماً قيادية ودفاعية، ليترفع مؤشر سوق أبوظبي في 5 جلسات بنسبة 1.98% مدعوماً ب«العالمية القابضة» فيما ارتفع سوق دبي بنحو 1% معززاً بمكاسب «إعمار» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».

وسجل «العالمية القابضة» ارتفاعاً قدره 35% عند مستوى 87.5 درهم مضيفاً 22.7 درهم مكاسب في غضون 5 جلسات مقارنة مع الأسبوع الأسبق الذي كان سعره عند آخر إغلاق 64.8 درهم، واستحوذ على 23% من إجمالي سيولة سوق العاصمة بما يعادل 988 مليون درهم.

في سوق دبي كان الداعم الأكبر لمؤشر السوق «دبي الإسلامي» 1.5% و«الإمارات دبي الوطني» 1.7% وكذلك «إعمار العقارية» 2.5% إضافة إلى ارتفاع الأسهم الدفاعية لاسيما « العربية للطيران»0.8% و«أرامكس»3%.

وسجلت سيولة الأسهم الأسبوعية 4.87 مليار درهم، منها 4.3 مليار درهم في سوق أبوظبي و576.5 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.15 مليار سهم، توزعت بواقع 702.8 مليون سهم في أبوظبي و446.4 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 20 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية صعوداً أسبوعياً قدره 1.98% عند مستوى 6059 نقطة معززاً بمكاسب أسهم الاستثمار والسلع، رغم تراجع باقي المؤشرات القطاعية.

وارتفع قطاع الاستثمار 31.85% مع ارتفاع «العالمية القابضة»35% و«الواحة كابيتال»1.72% رغم تراجع «إشراق»6.67%. وارتفع قطاع السلع 0.88% مع ارتفاع سهم«أغذية»1.23%.

وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.98% مع تراجع«أبوظبي الأول»1.51% و«أبوظبي التجاري»0.49% فيما ارتفع«أبوظبي الإسلامي»2.43%.

وانخفض قطاع العقار 2.36% بعد انخفاض«الدار»2.16% و«رأس الخيمة العقارية» 6.38%. وانخفض قطاع الاتصالات 2.09% نتيجة انخفاض سهم«اتصالات» بالنسبة ذاتها. وهبط قطاع الطاقة 1.76% متأثراً بتراجع «أدنوك للتوزيع» 2% و«دانة غاز»1% و«طاقة» 2.16%.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بنحو 1% إلى مستوى 2582.87 مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والنقل.

وارتفع قطاع البنوك 1.36% مع ارتفاع «دبي الإسلامي»1.5% و«الإمارات دبي الوطني»1.7%.

وزاد قطاع العقار 1.9% نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» 2.5% و«إعمار مولز»2.3% و«داماك»1.7% في مقابل نزول «إعمار للتطوير» 1.18% و«الاتحاد العقارية»0.7% مع استقرار«ديار» من دون تغيير.

وزاد قطاع النقل 1.95% إثر ارتفاع» العربية للطيران«0.8% و«أرامكس» 3% في مقابل تراجع «الخليج للملاحة» 2.3%.

وعلى العكس، انخفض قطاع الاستثمار 0.6% نتيجة انخفاض«دبي للاستثمار» 0.6% و«شعاع كابيتال» 3.6% مع استقرار«دبي المالي» من دون تغيير.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 1.08 مليار درهم مغلقاً عند مستوى 14.38 درهم، تلاه«العالمية القابضة» بسيولة بقيمة 988 مليون درهم وأقفل عند مستوى 87.5 درهم، ثم«الدار» بتداولات بلغت 895 مليون درهم مغلقاً عند 3.63 درهم.

وظلت زعامة التداولات الأسبوعية في سوق دبي ل«إعمار العقارية» بقيمة 132.5 مليون درهم مغلقاً عند 3.66 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» من خلال استقطابه 86.87 مليون درهم وإغلاقه عند 4.62 درهم، ثم «إعمار للتطوير» بسيولة بقيمة 56.2 مليون درهم ليغلق عند 2.51 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «العالمية القابضة» الارتفاع الأكثر بسوق أبوظبي خلال أسبوع وبنسبة 35% مغلقاً عند 87.5 درهم، تلاه «أبوظبي الوطنية للتكافل» بارتفاعه 6.56% وإغلاقه عند 6.5 درهم، ثم «طيران أبوظبي» الذي أغلق مرتفعاً 5.29% عند 4.58 درهم.

وفي المقابل، سجل «الوطنية للتكافل» التراجع الأكثر بنسبة 11.76% مغلقاً عند 0.9 درهم، تلاه «الشارقة للأسمنت» بنزوله 9.92% ليغلق عند 0.663 درهم، ثم «الخليج للمشاريع الطبية» وتراجع 9.77% إلى مستوى 1.94 درهم.

وكان أكبر المرتفعين بسوق دبي في أسبوع،«الصناعات الوطنية» بنسبة 14.5% مغلقاً عند 2.05 درهم، تلاه «أرامكس» بصعوده بنسبة 3% وإغلاقه عند 4.06 درهم، ثم «إعمار العقارية» 2.5% وأقفل عند 3.66 درهم.

وفي المقابل، سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 40.8% مغلقاً عند 6.01 درهم، ثم «أملاك للتمويل» بنزوله 19.3% ليغلق عند مستوى 0.22 درهم، ثم «بي إتش مباشر» بنزوله 10% ليغلق عند مستوى 0.27 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 213 مليون درهم محصلة شراء، منها 24.5 مليون درهم محصلة شراء العرب و188.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 213 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11.1 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و201.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 60 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.56 مليون درهم محصلة شراء العرب و57.56 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 60 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 34.16 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و25.97 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 134.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 84.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و50 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 134.5 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 84.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي و50 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.