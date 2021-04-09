شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب قوية لـ «وول ستريت» في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر «أس أند بي 500» بالقرب من أعلى مستوى قياسي له يوم الجمعة، بنحو 0.12%، حيث تستعد «وول ستريت» لإنهاء الأسبوع بمكاسب قوية.

ولم يتغيّر المؤشر العام للأسهم كثيراً بعد أن سجل أعلى مستوى إغلاق قياسي في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 100 نقطة، الجمعة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4%.

وارتفعت بعض الأسهم المرتبطة بتعافي الاقتصاد الأمريكي؛ إذ حققت أسهم شركة «كارنفال كورب» للسياحة نمواً بنسبة 1.5% بعد حصولها على ترقيتين لأسهمها إلى شراء من قبل مؤسستي «كريدي سويس» و«أرجوس». وقفز سهم «جنرال إلكتريك» بنحو 2%، في حين ارتفع سهم «جيه بي مورجان» بنسبة 0.9%، أما أسهم التقنية فقد تراجعت بشكل طفيف بما في ذلك «أبل» و«نيتفليكس».

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف، بعد أن تراجع من أعلى مستوياته، الخميس، ليحوم حول 1.6%.

وتستعد معظم المؤشرات الرئيسية لإنهاء الأسبوع على ارتفاع، حيث نما مؤشر «داو جونز» بأكثر من 1% منذ بداية أسبوع التداولات، وارتفع مؤشر «أس أند بي 500» بنحو 2% منذ الاثنين، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.4%.

من جهة أخرى تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، لكنها على مسار تسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عام، إذ تبدد الآمال في تعاف سريع للنمو الاقتصادي الشكوك حيال حملات التطعيم من «كوفيد-19» في منطقة اليورو.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند الفتح، بينما تراجع المؤشران فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني نحو 0.1% و0.2% على الترتيب.

وتفوقت أسهم لندن في الأداء على سائر الأسواق هذا الأسبوع، فيما بلغ مؤشر يركز على الشركات المحلية متوسطة رأس المال مستوى قياسياً مرتفعاً مع خروج بريطانيا تدريجياً من إجراءات عزل عام مشددة في الشتاء.

وارتفعت أسهم شركات طيران بينها «آي.إيه.جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيزي جت وويز إير» بين 0.2 % و1% وستؤكد بريطانيا في مايو/ أيار ما إذا كانت ستسمح باستئناف السفر الدولي اعتبارا من 17 مايو.

ونزل سهم توي للسفر 5.7 % بعد أن قالت الشركة إنها تعتزم طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 350 مليون يورو لتحسين مركز السيولة لديها في ظل اضطراب خطط السفر الناجم عن الجائحة.

وارتفع سهم إيرباص 2% بعد أن أعلنت شركة صناعة الطائرات الفرنسية عن تسليمات أعلى قليلاً في الربع الأول.

دعم

في السياق، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، إذ تلقت الدعم من تنامي التوقعات بأن الشركات ستعلن عن أرباح قوية، وتصدر توقعات متفائلة مع بدء موسم الإعلان عن تقارير الأرباح.

وصعد المؤشر نيكاي 0.2 % إلى 29768.06 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39 % إلى 1959.47 نقطة.

وشهدت الأسهم في طوكيو انطلاقة مشرقة، إذ اقتفت أثر المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الذي أغلق عند ذروة قياسية وتعليقات داعمة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الخميس.

وأغلقت أسهم ياسكاوا إلكتريك لصناعة الروبوتات الصناعية ومعدات تصنيع أشباه الموصلات مستقرة قبل إعلانها عن نتائج أعمالها.

ويقول محللون إن النتائج تحدد مسار القطاع الصناعي الياباني، الذي من المتوقع أن يستفيد من انتعاش الإنفاق الرأسمالي العالمي وزيادة الاستثمارات لتخفيف نقص في أشباه الموصلات.

وكانت سهم مجموعة سوني أكبر الرابحين بين 30 سهماً أساسياً على توبكس إذ ارتفع 2.77 %، وصعد سهم هيتاشي 2.66 % بدعم من تقارير ذكرت أن الشركة تجري محادثات لبيع وحدتها للمعادن.

وكانت الأسهم الأقل أداء على توبكس 30 هي سيفن أند أي هولدينجز الذي تراجع 2.53 % وتلاه سهم إيتوتشو كورب الذي هبط 1.08% وتقدم 149 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 73.

(رويترز)