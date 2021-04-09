شكرا لقرائتكم خبر عن 500 درهم غرامة الوقوف الخاطئ على جانب الطريق بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الوقوف العشوائي على جانبي الطرق الرئيسية؛ حيث رصدت تجمعات مخالفة من قبل بعض سائقي الشاحنات والحافلات لأداء الصلوات على جانبي الطريق، مما يهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين، كما يؤدي إلى عرقلة حركة السير وحوادث مرورية خاصة في أوقات الذروة المسائية.

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال إلى تنبيه العمال والسائقين بضرورة الالتزام بعدم الوقوف العشوائي على الطرق، والابتعاد عن أي سلوكيات غير حضارية.

وذكرت أن قانون السير والمرور الاتحادي في المادة 62 ينص على حظر إيقاف المركبات عند مفترقات ومنعطفات الطرق، وغرامة ذلك 500 درهم؛ والمادة 70 من قانون السير والمرور الاتحادي «عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور» تفرض غرامة قيمتها 500 درهم.