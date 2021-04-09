شكرا لقرائتكم خبر عن حل مشكلة عمى الألوان باستخدام مكونات نانوية من الذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

تمكن فريق بحثي من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعــــة إمبريـــال كوليدج في لندن، من حل مشكلة عمى الألوان من خلال عدسات لاصقة جديدة، حيث استخدم الباحثون منهجية تختلف عن الأسلوب التقليدي الذي يعتمد استخدام الصبغات الملونة، واستعانوا بجسيمات نانوية ذهبية تساهم في تنقية الضوءين الأحمر والأخضر، ما يعتبر طريقة آمنة لرؤية الألوان بشكل واضح.

ونشر الفريق البحثي المكون من: الدكتور حيدر بات، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية والدكتور محمد الشريف، زميل في بحوث الدكتوراه، والدكتور فهد علم، زميل في بحوث الدكتوراه، وأحمد صالح، خريج برنامج ماجستير العلوم وجميعهم من جامعة خليفة، إضافة للدكتور أليل يتيسين، الأستاذ المشارك في الهندسة الكيميائية في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، نتائجهم البحثية الشهر الماضي في المجلة العلمية «إيه سي إس نانو».

وقال الدكتور حيدر: «يعتبر عمى الألوان، نقص رؤية اللونين الأحمر والأخضر أكثر أنواع عمى الألوان شيوعاً، الأمر الذي يجعل معظم الأفراد الذين يعانون من عمى الألوان يرتدون الأدوات التي تساهم في التغلب على مشاكلهم اليومية المتعلقة بتمييز الألوان، ومن أكثر تلك الأدوات استعمالاً النظارات الملونة».

وأوضح أن حالة عمى الألوان تحدث عندما تقوم مستقبلات الصورة المسؤولة عن الكشف عن اللون الأخضر بإرسال معلومات عن اللون الأحمر، ويمكن تحسين ذلك من خلال استخدام نظارات حمراء قادرة على أن تجعل الألوان تبدو أكثر وضوحاً، إلا أن هذه النظارات كبيرة الحجم وقد تكون غير مريحة.