شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية في العين بـ707 ملايين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

تواصل إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية في بلدية مدينة العين، أعمالها في مشاريع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة بكلفة تقديرية 707 ملايين درهم، ضمن 3 مشاريع استراتيجية، حيث تم الانتهاء من الأعمال في 30 شعبية بينما تتسارع وتيرة العمل في 18 شعبية أخرى.

وقال المهندس ناصر العرياني مدير إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية في بلدية مدينة العين، إن المشروع يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لرفاهية وسعادة المجتمع، ودعم نمو وتطوير المناطق السكنية، من خلال رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية، بما يضمن توفير جميع الخدمات المطلوبة بأعلى المعايير، التي يتضمنها دليل أبوظبي للتخطيط العمراني حيث سيتم من خلاله توفير الخدمات التي يحتاج إليها السكان، ومنها تنظيم مواقف السيارات ومماشي ومسارات للدراجات الهوائية واللوحات الإرشادية.

وأضاف أن المشروع يسهم في رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة بمدينة العين.