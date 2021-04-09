شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع مواد البناء بالبورصة المصرية وحيدًا خلال الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع قطاع الموارد الأساسية، بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.5%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.2%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%.
وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 10.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 642.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360.5 مليار جنيه إلى 352.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، من 109.3 مليار جنيه إلى 104 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.9%.
كما نزل رأس المال، لمؤشر الأوسع نطاقاً من 469.8 مليار جنيه إلى 456.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%.
وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.752 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.799 مليار ورقة منفذة على 185 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 15 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 23.9 مليون ورقة منفذة على 1874 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 55.34% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 44.66%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.