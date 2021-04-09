شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع مواد البناء بالبورصة المصرية وحيدًا خلال الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، باستثناء صعود قطاع مواد البناء بنسبة 5.2%، وتصدر قائمة القطاعات المتراجعة المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.5%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 6.6%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.4%، ثم قطاعي السياحة والترفيه والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.1%، 6%، على التوالي، وهبط قطاع العقارات بنسبة 4.5%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.3%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.4%، 3.3%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية، بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.5%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.2%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10303.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.82% ليغلق عند مستوى 1876.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 5.71% مغلقًا عند مستوى 2794.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 12665.03 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1248.10 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 10.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 642.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360.5 مليار جنيه إلى 352.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، من 109.3 مليار جنيه إلى 104 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.9%.

كما نزل رأس المال، لمؤشر الأوسع نطاقاً من 469.8 مليار جنيه إلى 456.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.752 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.799 مليار ورقة منفذة على 185 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 15 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 23.9 مليون ورقة منفذة على 1874 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 55.34% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 44.66%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.