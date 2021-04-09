شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تشطب 82 وسيط تأمين خلال شهر مارس..و7 خبراء معاينة والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب قرار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، يتحمل الوسطاء كلًا فيما يخصه مسئولية الأخطاء التي تحدث بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين، وكذلك تتحمل الشركة مسئولية الأخطاء التي تحدث عن الفترة ما بين ترك الخدمة وتاريخ إخطار الهيئة.
كما أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، قرارًا رقم 321 لسنة 2021، بشأن شطب قيد أسماء 7 خبراء معاينة وتقدير أضرار، وهم: مأمون محمد أبو الفضل، جان جرجس روفائيل، أحمد فتحي عبدالتواب، حسن أحمد محمد، محسن عبدالعظيم محمود، محمد محمد عبدالمعطي.
وارتفع إجمالي أقساط شركات التأمين، ليصل إلى 40.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ35.2 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بمعدل نمو 19.3% خلال العام السابق، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه مقارنة بـ18.3 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 3.3%.