شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج خلال أسبوع.. والأسواق الإماراتية تربح 50 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 1.18% رابحًا 116.57 نقطة ليغلق عند مستوى 9891.10 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.5% رابحًا 62.16 نقطة ليغلق عند مستوى 2557.67 نقطة، وربح رأس المال السوقي 11.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 356.96 مليار درهم، وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 3.8% رابحًا 214.91 نقطة ليغلق عند مستوى 5941.52 نقطة، وربح رأس المال السوقي 39 مليار درهم ليغلق عند مستوى 849.33 مليار درهم، وربحت الأسواق الإماراتية 50 مليار درهم.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.18% رابحًا 116.57 نقطة ليغلق عند مستوى 9891.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليار سهم بقيمة 53.4 مليار ريال عبر تنفيذ 2.1 مليون صفقة، وأغلق رأس المال السوقي عند 9.590 تريليون ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 18.14%، ثم سهم "ساكو" بنسبة 16.50%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 10.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "سايكو" بنسبة 8.18%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 6.91%، ثم سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 4.62%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2 مليار ريال سعودي.





الأسواق الإماراتيةكما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.5% رابحًا 62.16 نقطة ليغلق عند مستوى 2557.67 نقطة، وربح رأس المال السوقي 11.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 356.96 مليار درهم.

وقفز ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 2.2% مدفوعًا بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 5%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 3.5% مدفوعًا بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.4%، شركة إعمار مولز بنسبة 4.2%.

وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 3.8% رابحًا 214.91 نقطة ليغلق عند مستوى 5941.52 نقطة، وربح رأس المال السوقي 39 مليار درهم ليغلق عند مستوى 849.33 مليار درهم.

وقفز ببورصة أبو ظبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 0.1% مدفوعًا بصعود سهم مصرف أبو ظبي الأول بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 1%، كما صعد سهما العالمية القابضة وجلفار للصناعات الدوائية بنسبة 24.6%، 36.1%، على التوالي.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.96% رابحًا 113.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5926.08 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.09% رابحًا 133.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6504.39 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.53% رابحًا 71.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4772.62 نقطة، كما ارتفع "رئيسي 50" بنسبة 1.6% رابحًا 78.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4890.97 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، 220.1 سهم بقيمة 1.6 مليون دينار، عبر تنفيذ 57.5 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 622 مليون دينار ليغلق عند مستوى 34.5 مليار دينار.





بورصة مسقطصعد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.15% رابحًا 42.07 نقطة ليغلق عند مستوى 3708.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 68.9 مليون سهم، بقيمة 11.4 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 23.61 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.61 مليار ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة مسقط، سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 9.09%، ثم سهم "حديد الجزيرة" بنسبة 8.33%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 7.55%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "الصفاء للأغذية" بنسبة 9.82%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 8.16%، ثم سهم "التأمين الأهلية" بنسبة 8.14%.