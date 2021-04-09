شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن مكاسبه ويستقر إيجابياً خلال الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو إيجابي ليتخلى عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة.



ويسود التفاؤل الأسواق العالمية مع إعلان صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخراً عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



يأتي هذا وسط تكثيف الدول والحكومات لجهودها من أجل السيطرة على فيروس كورونا بتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات للوقاية من المرض.



كما ينظر المستثمرون إيجابياً حيال الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع نموه بنسبة 6.4% في العام الجاري بناء على تقديرات الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي، سيتعافى الطلب على السلع.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتفع بنسبة 1% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.03 نقطة.