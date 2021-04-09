شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره بعد 3 جلسات من الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقى الخام على خسائره بعد ثلاث جلسات من الصعود.



وشهد النفط التقاطا للأنفاس بعد عدة جلسات من الارتفاع بدعم من التوقعات بشأن الطلب العالمي فضلا عن انخفاض المخزونات الأمريكية.



واستعابت الأسواق ما أعلنته منظمة "أوبك" وحلفائها المستقلين (أوبك+) عن زيادة تدريجية للإنتاج النفطي خلال الفترة من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.03 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نيمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 59.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 59.9 دولار وأقل سعر عند 59.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% إلى 62.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 63.4 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.