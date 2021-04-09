شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: شطب تسجيل صندوقي تأمين المصرية لإصلاح السفن ومديرية طرق بني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم 363 و324 لسنة 2021، بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، ومديرية الطرق والنقل ببني سويف، من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.

كما أصدر نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 341 لسنة 2021، بمد حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أي موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين المؤمن عليهم بنادي الصيد المصري بالدقي إلا بموافقة الهيئة، وذلك لمدة عام أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها، وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، 756 صندوقًا فى نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.