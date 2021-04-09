شكرا لقرائتكم خبر عن الصين والتنمية العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت الصين على الفقر المدقع في عام 2020، وهو إنجازٌ ضخم بالنظر إلى النمو الاقتصادي السنوي للبلاد العام الماضي البالغ 2.3% فقط. وهذه الحقيقة مهمة ليس فقط بالنسبة للصين ولكن للعالم بأسره، لأنه على مدار العقد ونصف العقد الماضيين، كانت الصين المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني هذا العام بأكثر من 6 %، فماذا يعني ذلك لأمريكا اللاتينية؟

تُعد الصين ثاني سوق تصدير رئيسي لدول أمريكا اللاتينية، وهي سوقٌ متنام في هذا المجال. وهي بالفعل السوق الرئيسي للدول الكبرى في أمريكا الجنوبية، مثل البرازيل والأرجنتين وتشيلي وبيرو، حيث من المتوقع أن تزيد جائحة كورونا من أهمية السوق الصيني للمنطقة بسبب وتيرة نموه المتسارعة. ومن المتوقع كذلك ازدياد الاستثمار الصيني في العديد من قطاعات أمريكا اللاتينية النامية، لا سيما في البنية التحتية. ولم يكن مستغرباً انضمام 19 دولة في المنطقة إلى مبادرة الحزام والطريق.

بالمقابل، كيف يمكن للصين تحقيق هدف 2035 المتمثل في «التحديث الاشتراكي» وتجنب الوقوع في فخ الدخل المتوسط؟

على الصين أن تبدأ أولاً من رفاهية سكان الريف وتعمل على تحسينها، وتعزز الإنتاجية الزراعية من أجل زيادة دخل المزارعين. ويجب أن تتخذ الحكومة خطوات لتحسين مستوى تعليم سكان المناطق الريفية، وتزويدهم بالتدريب اللازم لحصولهم على وظائف ذات رواتب أفضل خصوصاً في قطاعات التصنيع والخدمات والتكنولوجيا المتقدمة. إذ يمثل قطاع الخدمات بالفعل أكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

في قطاعي التصنيع والخدمات، يجب أن تنتقل الصين من إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة منخفضة إلى سلع وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى. كما يتعين عليها زيادة انفتاح اقتصادها على العالم الخارجي حتى يصبح هذان القطاعان أكثر تنافسية عالمياً.

وبالتالي، لتجنب الوقوع في شرك الدخل المتوسط، تحتاج الصين إلى إنتاج المزيد والمزيد من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة الأعلى، وتطبيق سياسات لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، ومنح الناس فرصاً متساوية في الحصول على خدمات تعليمية وصحية جيدة، وبناء مساكن ميسورة التكلفة، وضمان معاش تقاعدي لائق للمتقاعدين.

ويمكن للصين والدول الأخرى مساعدة بعضها البعض لتعزيز التنمية المشتركة، وتطوير القطاع الزراعي، ومساعدة المزارعين على زيادة دخلهم من خلال تحسين الإنتاجية، فضلاً عن تقوية قطاع التصنيع حتى يتمكن من توظيف المزيد والمزيد من العاملين، وتوفير تعليم جيد يحتاج إليه البلد لصنع جيل قادر على المنافسة.

علاوة على ذلك، يمكن للصين مساعدة البلدان النامية الأخرى في تحديث قطاعي الزراعة والصناعة، وكذلك مرافق البنية التحتية، وتوسيع سوقها لشراء المزيد من المنتجات من تلك البلدان.

«تشاينا ديلي»